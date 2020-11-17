Объем инвестиций в «золотые визы» Португалии сократился на 52%

В октябре 2020 года португальскаяпрограмма «Золотой визы» привлекла 28,6 млн евро зарубежных инвестиций. Это на 52% меньше, чем в октябре 2019, когда объем вложений по ней достиг 59,9 млн евро. Об этом пишет издание Portugal Resident со ссылкой на отчет Пограничной службы Португалии (SEF).

Фото: portugalresident.com

Инвестиции теряют популярность

По сравнению с сентябрем спад составил 34%.

В октябре иностранцам было предоставлено 54 ВНЖ за инвестиции. Из них 48 подразумевали вложения в недвижимость (в том числе 13 – в реконструкцию), а шесть – перевод капитала.

Объем вложений в недвижимость в рамках инвестиционной программы составил 25,9 млн евро, из которых 5,1 млн евро пошли на реконструкцию городских зданий. В экономику инвесторы вложили 2,7 млн евро.

Кто получает визы

Из 54 выданных «золотых виз» 20 получили китайцы, по пять – вьетнамцы, американцы и турки и четыре – бразильцы.

Напомним

Ранее Bloomberg писал, что число запросов по поводу получения второго гражданства или налогового резидентства со стороны состоятельных людей в январе — апреле 2020 года выросло на 49% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Что это такое

«Золотая» виза — это предоставление постоянного места жительства (ПМЖ) участнику инвестиционной программы. Каждая страна определяет свои условия.