Украинцы в Португалии: сколько стоит аренда жилья, продукты и проезд

Португалия приняла у себя около 30 000 украинских беженцев. Все они получили в стране временное убежище и имеют право на работу, обучение и образование. Также украинцы получают пособие в размере 150 евро на человека. С учетом стоимости аренды жилья, общая стоимость проживания в Португалии для троих человек (2 взрослых и ребенок) на один месяц составляет примерно 2500 евро.

Цена на аренду хорошей недвижимости (T2) в Лиссабоне (две спальни) начинается от 1000-1500 евро в месяц. Студию (T1) можно снять за 800-1000 евро. В городках подальше от столицы можно найти жилье от 500 евро в месяц. Доступное жилье по средней цене можно снять в Лоле и Порту. При этом, арендодатели сразу берут залог за два месяца стоимости. Коммунальные платежи в Португалии обойдутся дополнительно в 80-100 евро.

Продукты в Португалии сейчас дешевле, чем в Украине. Для сравнения, килограмм риса стоит 23 грн, килограмм помидоров - 35 грн, картофель - 18 грн, килограмм свинины - 163 грн, десяток яиц - 37 грн, буханка белого хлеба - 28 грн. Чашка капучино в кафе обойдется в 50 грн, а обед на двоих в недорогом ресторане - 600 грн.

Что касается цен на общественный транспорт, то билет на автобус или трамвай будет стоить 1.40 евро, одноразовая поездка в метро обойдется в 0.85 евро. Если купить комбинированный проездной на поезд+автобус, тогда проезд на 4 дня обойдется в 16 евро. С карточкой Lisboa card можно пользоваться общественным транспортом и поездами из Лиссабона в Синтру или Кашкайш бесплатно. С Porto Card проезд любыми видами транспорта в день обойдется в 8,50 евро.

Ранее сообщалось, какие выплаты получают украинские беженцы в Германии.