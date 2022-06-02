Объемы частных денежных переводов в апреле уменьшились — НБУ

Объем частных денежных переводов в апреле уменьшился на 14,7% и составил $1 млрд. Об этом пишет finbalance со ссылкой на данные НБУ.

Объемы заработной платы, которую украинцы получают из-за границы, сократились на 37,5%, объемы других частных переводов, поступивших через официальные каналы, уменьшились на 11,7%.

В целом по официальным каналам направлено на 25,3% переводов меньше, чем в апреле прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы остался на уровне прошлого года.