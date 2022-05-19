В апреле валютные поступления в бюджет cоставили менее $2 млрд

Ситуация в апреле с платежным балансом Украины несколько ухудшилась по сравнению с мартом. Причина — сокращение внешнего официального финансирования и определенный рост импорта. Об этом рассказал в интервью Interfax-Украина заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук.

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Международные резервы в апреле снизились на $1,2 млрд

«Ситуация в апреле с платежным балансом действительно несколько ухудшилась. Если в марте наше сальдо интервенций по продаже валюты на рынке составило $1,7 млрд, то уже в апреле этот показатель увеличился до $2,2 млрд», — сказал он.

Николайчук уточнил, что если в марте валютные поступления в пользу правительства составляли $3,3 млрд, то в апреле они уже были менее $2 млрд, и в основном снижение произошло за счет сокращения внешнего официального финансирования.

«Соответственно, если в марте международные резервы выросли на $600 млн, то уже в апреле они снизились на $1,2 млрд», — констатировал замглавы НБУ.

Что влияет на торговый баланс страны

Среди главных факторов — рост расходов на топливо, оборонные нужды, а также сохранение значительных объемов расчетов с платежными системами, в первую очередь из-за активного использования гривневых карт за рубежом беженцами из Украины.

Однако замглавы НБУ не считает, что будет стремительное ухудшение ситуации. «Сейчас видим, что интервенции в мае соответствуют тенденциям апреля. В общем, по-моему, мы сейчас находимся в определенном локальном равновесии», — отметил он.

По словам Николайчука, многое будет зависеть от того, как будут проходить военные действия, насколько быстро Украина сможет наладить альтернативные пути экспорта и насколько успешным будет разблокирование украинских портов.

«Важной также будет международная поддержка. В этом вопросе в течение последних недель мы видели достаточно существенный прогресс. В частности, речь идет и о финансировании, которое нам обещает Всемирный банк, ЕС и США », — добавил замглавы Нацбанка.

Он напомнил, что утвержденный Конгрессом США новый пакет помощи Украине на $40 млрд должен значительно помочь состоянию платежного баланса Украины.

«Мы активно работаем над тем, чтобы расходы, которые мы осуществляем на валютном рынке для удержания стабильности обменного курса (а мы ожидаем, что они будут меньше во второй половине года) полностью покрывались поступлением официального финансирования», — заявил Николайчук.