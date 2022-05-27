Украинцы в апреле сняли наличные деньги за рубежом на $714 млн. Больше всего — «карточные туристы»

Снятие наличных в апреле составило 35% от общего объема операций украинцев за рубежом — 23 млрд грн ($714,3 млн). Об этом в интервью Forbes рассказал замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Украинцы в апреле сняли наличные деньги за рубежом на $714 млн. Больше всего — «карточные туристы»
Фото: censor.net

Карточные туристы

Ежедневно украинские банки перечисляют около $100 млн в пользу международных платежных систем из-за немалых объемов операций с гривневыми картами за рубежом.

Однако это объясняется не только тем, что украинцы уехали за границу из-за войны, считает Гелетий. Проанализировав структуру этих операций, НБУ определил, что 35% приходилось на снятие наличных.

По итогам 20 дней мая этот показатель составляет 45% (22 млрд грн).

Более половины этих сумм приходится на клиентов банков, максимально или полностью использующих месячный лимит на обналичивание в иностранных банкоматах.

«Очевидно, это не только граждане, вынужденно покинувшие страну, но и так называемые карточные туристы, зарабатывающие на ввозе наличной валюты в Украину и перепродажи через местные сети обменников. Это способ обойти ограничения на покупку валюты», — говорит Гелетий.

Предыстория

С 14 апреля НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту населению, однако с рядом ограничений. В частности, банк может производить продажу наличной валюты в пределах разницы между общим объемом покупки и объемом продажи им наличной валюты.

Безналичная продажа валюты банками физическим лицам и дальше запрещена, кроме отдельных исключений. Для недопущения неконтролируемого выведения капитала за границу Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

21 мая Нацбанк упразднил ограничение цены на наличный курс. До этого банкам запрещалось продавать наличные деньги дороже 32,2 грн/$, была формула «официальный курс плюс 10%». Но сохранил ограничения для курсообразования на межбанке, цена доллара не может превышать официальный курс более чем на 1%.

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