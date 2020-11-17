Курс биткоина приблизился к отметке в $17 тысяч

Курс биткоина на криптобирже Binance обновил максимум с начала января 2018 года на отметке в $16,9 тыс. Цена актива достигала пика в ночь на 17 ноября, на данный момент она составляет $16,6 тыс. Об этом пишет РБК.

Фото: bits.mediа

Торги на бирже

За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 3%, с 3 сентября, когда был установлен локальный минимум в $9,8 тыс., цена поднялась почти на 70%.

На данный момент капитализация биткоина составляет $308 млрд, по данным Coinmarketcap. Доля первой криптовалюты на рынке находится на отметке в 64,8%.

Все топ-15 альткоинов по капитализации, помимо стейблкоинов, остаются в «зеленой зоне».

Например, за прошедшие сутки курс Ethereum увеличился на 3%, до $462,7, цена XRP — на 11%, до $0,299.

Курс биткоина пошел вверх

Напомним, в начале сентября биткоин дешевел с $12 тыс. до $10 тыс. Затем курс начал расти и к 6 ноября увеличился на 60%, до $15,8 тыс., установив на этом уровне годовой максимум.