В Укрзализныце заявили, что не будут повышать плату за использование вагонов до нового года

АО "Укрзализныця" решила не повышать ставки платы за пользование собственными полувагонами, зерновозами и крытыми вагонами до конца 2020 года.



Об этом сообщает Центр транспортной логистики (ЦТЛ).



Ставка на полувагон с 01.01.2021 года будет составлять 800 грн, на зерновоз – 1000 грн, а на крытый вагон – 1172 грн.



Напомним, что сейчас на рынке наблюдается профицит подвижного состава. Потребности большинства крупных грузоотправителей обеспечены их собственными вагонными парками. Спрос на вагоны госоператора мал, в том числе из-за падения грузоперевозок. В результате спрос на пользование вагонами «Укрзалізниці» находится на низких уровнях, и ставки приходится снижать.



Постоянное снижение железнодорожного грузооборота в течение последних лет вынуждает менеджмент госмонополиста искать пути оптимизации расходов и увеличения доходов от грузоперевозок.



