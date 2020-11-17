В Укрзализныце заявили, что не будут повышать плату за использование вагонов до нового года

В Укрзализныце заявили, что не будут повышать плату за использование вагонов до нового года

АО "Укрзализныця" решила не повышать ставки платы за пользование собственными полувагонами, зерновозами и крытыми вагонами до конца 2020 года.

Об этом сообщает Центр транспортной логистики (ЦТЛ).

Ставка на полувагон с 01.01.2021 года будет составлять 800 грн, на зерновоз – 1000 грн, а на крытый вагон – 1172 грн.

Напомним, что сейчас на рынке наблюдается профицит подвижного состава. Потребности большинства крупных грузоотправителей обеспечены их собственными вагонными парками. Спрос на вагоны госоператора мал, в том числе из-за падения грузоперевозок. В результате спрос на пользование вагонами «Укрзалізниці» находится на низких уровнях, и ставки приходится снижать.

Постоянное снижение железнодорожного грузооборота в течение последних лет вынуждает менеджмент госмонополиста искать пути оптимизации расходов и увеличения доходов от грузоперевозок.

МинПром по материалам ГМК Центр

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
КГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человекомКГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человеком
НБУ: Больше всего денежных переводов из Украины отправлено в РФ (инфографика)НБУ: Больше всего денежных переводов из Украины отправлено в РФ (инфографика)
Студентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривенСтудентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривен
Центробанк Казахстана запретил покупать долларыЦентробанк Казахстана запретил покупать доллары
Блок рекламы


Похожие новости
За растрату $ 9 млн будут судить бывшего главу правления банкаЗа растрату $ 9 млн будут судить бывшего главу правления банка
Объем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП МонакоОбъем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП Монако
НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые лечат пациентов с COVID-19НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые лечат пациентов с COVID-19
Кабмин одобрил основные направления деятельности Ощадбанка до 2024 годаКабмин одобрил основные направления деятельности Ощадбанка до 2024 года
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
Бизнес с начала года вывел за границу $2,7 миллиарда дивидендамиБизнес с начала года вывел за границу $2,7 миллиарда дивидендами
В Турции назначили нового министра финансов. Лира уже укрепиласьВ Турции назначили нового министра финансов. Лира уже укрепилась
Объем финансового лизинга сократился за 9 месяцев на 50% — Ассоциация лизингодателейОбъем финансового лизинга сократился за 9 месяцев на 50% — Ассоциация лизингодателей
Шмыгаль назвал приоритетные проекты Украины до 2030 годаШмыгаль назвал приоритетные проекты Украины до 2030 года
Кабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд гривень до 2021 года, - БуславецКабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд гривень до 2021 года, - Буславец
Последние новости
Подгружаем последние новости