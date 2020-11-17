НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые лечат пациентов с COVID-19

Сейчас контракты имеют 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет.

НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые лечат пациентов с COVID-19
Андрій Віленський.
Фото: facebook/НСЗУ Національна служба здоров'я України

Национальной службе здоровья Украины не хватает почти 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.

Об этом сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу доложить народным депутатам, что на сегодня НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 до конца этого года", - сказал он на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования 16 ноября.

Виленский отметил, что НСЗУ уже подала соответствующие документы в Министерство здравоохранения и Минфин, "чтобы этот вопрос был решен".

Он также сообщил, что, если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то сейчас такие контракты имеют уже 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет.

В то же время, комментируя проект постановления Верховной Рады по расширению сети медучреждений для лечения пациентов с COVID-19, который предусматривает, в частности, передачу под эти цели ведомственных медучреждений и медучреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины (АМНУ, проект постановления №4337), Виленский отметил, что для заключения контракта с НСЗУ для получения финансирования медучреждение должно соответствовать условиям, которые определены в соответствии с постановлением Кабмина №931.

"Сейчас таким условиям отвечают только медучреждения "Укрзализныци", и мы выполняем подготовительную работу для того, чтобы заключить договор с ними", - сказал Виленский.

По данным НСЗУ, количество госпитализированных с COVID-19 в октябре выросла почти на 80%.

Напомним, по состоянию на 9 ноября Национальная служба здоровья Украины выплатила 8 млрд грн за лечение пациентов с коронавирусом или с подозрением на него.

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