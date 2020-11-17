Половина трафика биткоин-бирж приходится на шесть стран — исследование

Мировые лидеры по генерированию трафика биткоин-бирж – это пользователи из США , Южной Кореи, Японии, Индии, Мексики и Индонезии, сообщается в отчете компании The Block, пишет forklog.com.

Фото: altcoin.info

На майнеров из этих стран приходится половина трафика.

Трафик биткоин-бирж по регионам

Трафик криптовалютных бирж позволяет предположить, в каких странах криптовалюты «добываются» наиболее активно, уверены аналитики. По их словам, псевдоанонимный характер блокчейна, на котором основаны цифровые активы, не позволяет это выяснить напрямую.

Распределение совокупного трафика биткоин-бирж:

США – 18,4%;

Южная Корея – 11,4%;

Япония – 8,5%;

Индия – 4,7%;

Индонезия – 4,3%;

Мексика – 3,2%.

В октябре на эти страны суммарно пришлось 50,5% из 111,5 млн визитов.

ТОП-10 стран по относительному интересу к криптовалютам:

Южная Корея — 12,75 млн посещений; Сингапур — 0,99 млн посещений; Швейцария — 1,14 млн посещений; Венесуэла — 3,33 млн посещений; Катар — 0,25 млн посещений; Австралия — 1,97 млн посещений; Япония — 9,47 млн посещений; Гонконг — 0,51 млн посещений; Канада — 2,43 млн посещений; США — 20,55 млн посещений.

Украина в этом рейтинге расположилась на 33-м месте. При этом Украина входит в топ стран с наиболее активными пользователями криптовалют согласно недавнему исследованию компании Chainalysis. Среди наиболее активных пользователей криптовалют в мире также жители РоSSии.

В другом исследовании, которое провел Кембриджский университет, сообщается, что число пользователей криптовалют во всем мире за два последних года выросло почти в три раза — с 35 млн до 101 млн человек.

Какие биткоин-биржи наиболее популярны

Наибольшее количество поисковых запросов и переходов было в Binance — почти 31,5 млн (28,2%).

На втором месте оказался сайт Coinbase с 22,9 млн визитами (20,5%).

Остальные биржи разделили между собой 6 млн посещений (в октябре).

Об исследовании The Block

Исследования The Block базируются на отчетах популярных SEO-инструментов Alexa и SimilarWeb. Аналитики отметили отсутствие в списке Китая и ряда других стран, власти которых блокируют доступ при помощи «Золотого щита» и его аналогов. Но это не означает, что пользователи из этих стран не участвуют в создании и обмене криптовалют. Их выручают разные VPN-сервисы.