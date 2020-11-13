"Эпицентр" передумал работать в выходные, зато продлит время работы в будни

В выходные сеть будет работать онлайн.

"Эпицентр" передумал работать в выходные, зато продлит время работы в будни
Фото: novynar.com.ua

На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров.

Об этом сообщила пресс-служба сети вечером 12 ноября.

В то же время отмечается, что в будни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя.

Напомним, вчера руководство "Эпицентра" приняло решение о соблюдении новых ограничений. Сообщалось, что в условиях карантина выходного дня в магазинах сети будут продавать только разрешенные Кабмином пищевые продукты, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма. Также будет работать доставка еды из ресторанов сети. В МВД пообещали тщательно проконтролировать, совпадают ли обещания руководства сети с действительностью.

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