"Эпицентр" передумал работать в выходные, зато продлит время работы в будни

На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров.

Об этом сообщила пресс-служба сети вечером 12 ноября.

В то же время отмечается, что в будни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя.