Фонд госимущества: от малой приватизации в этом году в госбюджет поступило 1,9 млрд грн

До конца 2020 года эта сумма увеличится до 2,3 млрд грн.

Фонд госимущества: от малой приватизации в этом году в госбюджет поступило 1,9 млрд грн
Фото: пресслужба Кабміну

В Фонде государственного имущества Украины заявили, что от малой приватизации в этом году в госбюджет поступило 1,9 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на совещание премьер-министра Дениса Шмыгаля с руководством Фонда госимущества.

"От малой приватизации в этом году в госбюджет поступило 1,9 млрд грн. К концу 2020 года эта сумма увеличится до 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также в ФГИУ отметили, что изменили подход к процессу приватизации, увеличили количество участников наполовину.

В свою очередь Шмыгаль заявил, что правительство поддерживает приватизацию госпредприятий и курс на сокращение участия государства в экономике.

"Правительство поддерживает приватизацию государственных предприятий и продолжает держать курс на сокращение участия государства в экономике. Это одна из тридцати инициатив векторов развития, которые мы представили вместе с аудитом. Реформа приватизации - это максимальная передача управления государственными предприятиями, чтобы они работали в рыночной экономике без влияния государства", - отметил премьер.

Напомним, Марыливский спиртзавод, расположенный на Тернопольщине, 12 ноября продали на аукционе приватизации за 120 млн гривен. Пока это рекордная сумма, за которую был продан объект "Укрспирта". Всего на сегодняшний день провели семь аукционов приватизации спиртовых активов в рамках демонополизации рынка спирта.

15 сентября Фонд госимущества начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт" и Государственный концерн "Укрспирт".

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