Иран резко нарастил выпуск алюминия

Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 69% в течение первых семи месяцев текущего иранского календарного года (с 20 марта по 21 октября) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 247,335 тыс. тонн, сообщает Tehran Times. Выпуск алюминия только за седьмой месяц года вырос на 56% и составил 35,556 тыс. тонн.



К концу текущего иранского календарного года (20 марта 2021 года) производство алюминиевых слитков в стране планируется увеличить на 63%.



Согласно данным Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли основные производители алюминия в Иране за прошедший иранский календарный год (завершившийся 19 марта) произвели 275,716 тыс. тонн алюминиевых слитков, что на 8% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Наилучший результат показала Иранская алюминиевая компания (IRALCO), увеличившая выпуск на 4%.



Иран планирует достичь объемов годового производства 1,5 млн тонн алюминиевых слитков к 1404 году иранскому календарю (март 2025 - март 2026 года).



