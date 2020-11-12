Иран резко нарастил выпуск алюминия

Иран резко нарастил выпуск алюминия

Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 69% в течение первых семи месяцев текущего иранского календарного года (с 20 марта по 21 октября) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 247,335 тыс. тонн, сообщает Tehran Times. Выпуск алюминия только за седьмой месяц года вырос на 56% и составил 35,556 тыс. тонн.

К концу текущего иранского календарного года (20 марта 2021 года) производство алюминиевых слитков в стране планируется увеличить на 63%.

Согласно данным Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли основные производители алюминия в Иране за прошедший иранский календарный год (завершившийся 19 марта) произвели 275,716 тыс. тонн алюминиевых слитков, что на 8% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Наилучший результат показала Иранская алюминиевая компания (IRALCO), увеличившая выпуск на 4%.

Иран планирует достичь объемов годового производства 1,5 млн тонн алюминиевых слитков к 1404 году иранскому календарю (март 2025 - март 2026 года).

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
Компания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардовКомпания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардов
Профильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчужденияПрофильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчуждения
На Львовщине ФОПы в знак протеста перекрыли движение на международных трассахНа Львовщине ФОПы в знак протеста перекрыли движение на международных трассах
Блок рекламы


Похожие новости
Иран наращивает выплавку стали несмотря на коронавирусИран наращивает выплавку стали несмотря на коронавирус
В Иране обнаружили 500 млн тонн запасов медиВ Иране обнаружили 500 млн тонн запасов меди
За 10 месяцев зеленая энергетика в Украине нарастила выработку на 110%За 10 месяцев зеленая энергетика в Украине нарастила выработку на 110%
Украина нарастила отгрузку проката в ТурциюУкраина нарастила отгрузку проката в Турцию
Китай сократил экспорт алюминияКитай сократил экспорт алюминия
Укртатнафта отказалась от выпуска мазутаУкртатнафта отказалась от выпуска мазута
Goldman Sachs резко ухудшил прогноз для економик Европы и СШАGoldman Sachs резко ухудшил прогноз для економик Европы и США
BHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой сталиBHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой стали
Украина нарастила поставки газа из Европы на 14%Украина нарастила поставки газа из Европы на 14%
Украина нарастила покупки алюминиевого проката из РФУкраина нарастила покупки алюминиевого проката из РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости