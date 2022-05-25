Гречка: стало известно, почему крупа резко подорожала в Украине

Гречка в Украине продолжает быть рекорды по востребованности и цене. Специалисты прогнозируют, что вскоре килограмм крупы будет стоить 100 гривен. Экономический обозреватель Богдан Слуцкий объяснил, почем так происходит.

По словам эксперта, в Украине за последние два десятилетия посевные площади гречихи сократились в семь раз. Соответственно снизился урожай – в 4,5 раза. Посевные площади уменьшились по экологическим и экономическим причинам.

Украинцы ежегодно употребляют около 140 тысяч тонн гречихи. Ее импортировали из других стран – РоSSии, Беларуси и Казахстана. Война внесла коррективы и мы больше не можем покупать гречку у страны-агрессора – РФ и Беларуси, которая ее поддержала.

В текущем году посевная площадь гречки существенно уменьшилась. Украина сможет собрать около 20 тысяч тонн при необходимости как минимум 100 тысяч тонн. Большой спрос и низкое предложение привели к росту цен.

Напомним, эксперты заверили, что в Украине достаточно круп для обеспечения внутреннего рынка. В год на одного человека приходится 2,8 килограмма гречки. Несмотря на войну с Россией , наша страна в этом году сможет обеспечить свои потребности в гречке, овсе и просе.

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