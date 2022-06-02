Курс биткоина может вырасти в 8 раз: аналитики назвали причину резкого подорожания криптовалюты

Курс биткоина обвалился ниже 29 тысяч долларов, и стоит вдвое меньше, чем еще полгода назад. Эксперты крипторынка прогнозируют, что курс главной криптовалюты может вырасти до восьми раз. При этом большинство участников криптоторговли могут уйти с рынка.

По словам генерального директора DeFi-компании Celsius Network Алекса Машинского, инфляция не в силах уничтожить криптовалюты, и курс биткоина вскоре обязательно вырастет.

"Когда мы закончим распродажу, у нас должен быть хороший рост цен. Помните, когда биткоин восстанавливается, он вырастает в 5-8 раз больше изначальных показателей или даже больше", – сказал Машинский.

Даже криптоскептики верят в восстановление курса биткоина. Один из крупнейших банков мира JP Morgan Chase в своем докладе назвал преувеличенными масштабы падения рынка и допустил падение курса до $38 тыс.

Согласно данным крупнейшей криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 1 июня биткоин торгуется на уровне $31,5 тыс.

За год курс биткоина снизился на 10%, но Алекс Машинский считает, что эта криптовалюта является средством защиты от инфляции в США . При этом он считает, что рекордная инфляция в США не помешает внедрению криптовалют и децентрализации рынков.

“Если сравнить биржевой индекс S&P с инфляцией и биткоином за последние 10 лет, последний превзойдет их обоих", – добавил эксперт.

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