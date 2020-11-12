ОПЕК пересмотрела прогноз по падению мирового спроса на нефть

ОПЕК пересмотрела прогноз по падению мирового спроса на нефть

ОПЕК пересмотрела свой прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году. Организация прогнозирует сокращение показателя еще на 0,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 9,8 млн б/с. В итоге спрос ожидается на уровне 90 млн б/с.

"Прогноз мирового спроса на нефть на 2020 год снижен на 0,3 млн баррелей в сутки, учитывая более слабый, чем ожидалось, спрос в странах ОЭСР, в Северной и Южной Америках, а также недавно объявленные дополнительные меры по борьбе с COVID-19",— говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В 2021 году прогноз мирового спроса на нефть понижен на 0,3 млн б/с, рост составит 6,2 млн б/с против ожидаемых 6,5 млн б/с. В итоге мировой спрос в 2021 году составит 96,26 млн б/с. В ОПЕК прогнозируют, что восстановление спроса на нефть будет серьезно затруднено в следующем году, а слабый спрос на перевозки и промышленное топливо продлится до середины 2021 года.

Ранее глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо назвал вялым восстановление экономики и спроса на нефть. По информации The Wall Street Journal, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мире Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК обсуждают усиление сокращения добычи нефти.



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