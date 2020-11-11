Боголюбов подал иск об отмене докапитализации Приватбанка на 155 миллиардов

Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску экс-собственника Приватбанка Геннадия Боголюбова об отмене докапитализации банка на 155 млрд грн. Об этом говорится в Государственном реестре судебных дел.

Фото: epravda.com.ua

Суть иска

В иске бывший акционер Приватбанка просит суд признать недействительными целый ряд решений, в частности:

решение исполнительной дирекции ФГВФЛ «Об увеличении уставного капитала и частное размещение акций ПАО КБ «Приватбанк»;

договор о приобретении акций, заключенный ПАО КБ «Приватбанк», от имени которого действовал ФГВФЛ, и Г. Боголюбовым, от имени которого действовала еще одно уполномоченное лицо ФГВФЛ;

приказ Министерства финансов «О решении акционера ПАО КБ «Приватбанка» по закрытого (частного) размещения акций»;

пункты 1-5 приказа Министерства финансов «О решении акционера ПАО КБ «Приватбанка» об увеличении уставного капитала";

Акт приема-передачи акций АО КБ «Приватбанка» Министерства финансов Украины в Кабинет Министров Украины.

Боголюбов просит суд определить размер уставного капитала Приватбанка в сумме 21,26 млрд грн, разделенного почти на 76 млн шт. простых именных акций номинальной стоимостью 280 грн каждая, которые составляют 100% общего количества выпущенных акций банка.

К тому же экс-собственник хочет вернуть себе более 33% акций уставного капитала банка, принадлежащие ему по праву частной собственности по состоянию на 16 декабря 2016 года.

К кому иск

Боголюбов обратился с иском к Кабинету Министров, Министерству финансов, Национальному банка, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальному депозитарию Украины, госрегистраторам, Приватбанку.

Судебные хроники

Из четырех представленных ранее Боголюбовым в Хозсуд г. Киева исков три были оставлены без рассмотрения/возвращены истцу, а по четвертому — 29 октября открыто производство.

В соответствии с так называемым «антиколомойским» законом, если суд отменит решение НБУ о выводе банка с рынка, такое финучреждение не может быть возвращено экс-собственникам, однако они в судебном порядке могут претендовать на компенсацию от государства. Основную роль в соответствующем процессе должен играть специальный субъект — «международно признанная аудиторская фирма», которая после анализа финансового состояния банка должна подтвердить размер ущерба, если таковой был причинен владельцам выведенного с рынка банка.

Ранее НБУ заявлял, что компания Kroll провела forensic audit Приватбанка, который подтвердил подозрения НБУ относительно возможного нанесения ущерба банку перед национализацией на $5,5 млрд.

В июне текущего года Приватбанк заявлял, что Высокий суд Лондона назначил рассмотрение по существу его иска против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 1 марта 2022 года.

«Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина Коломойского остается в силе и будет оставаться таковым до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела. Банк уверен, что в конце концов ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске, которая сейчас составляет более $3 млрд (включая проценты)», — говорилось в тогдашнем заявлении национализированного банка.

Напомним