Боголюбов подал иск об отмене докапитализации Приватбанка на 155 миллиардов
Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску экс-собственника Приватбанка Геннадия Боголюбова об отмене докапитализации банка на 155 млрд грн. Об этом
Суть иска
В иске бывший акционер Приватбанка просит суд признать недействительными целый ряд решений, в частности:
- решение исполнительной дирекции ФГВФЛ «Об увеличении уставного капитала и частное размещение акций ПАО КБ «Приватбанк»;
- договор о приобретении акций, заключенный ПАО КБ «Приватбанк», от имени которого действовал ФГВФЛ, и Г. Боголюбовым, от имени которого действовала еще одно уполномоченное лицо ФГВФЛ;
- приказ Министерства финансов «О решении акционера ПАО КБ «Приватбанка» по закрытого (частного) размещения акций»;
- пункты 1-5 приказа Министерства финансов «О решении акционера ПАО КБ «Приватбанка» об увеличении уставного капитала";
- Акт приема-передачи акций АО КБ «Приватбанка» Министерства финансов Украины в Кабинет Министров Украины.
Боголюбов просит суд определить размер уставного капитала Приватбанка в сумме 21,26 млрд грн, разделенного почти на 76 млн шт. простых именных акций номинальной стоимостью 280 грн каждая, которые составляют 100% общего количества выпущенных акций банка.
К тому же экс-собственник хочет вернуть себе более 33% акций уставного капитала банка, принадлежащие ему по праву частной собственности по состоянию на 16 декабря 2016 года.
К кому иск
Боголюбов обратился с иском к Кабинету Министров, Министерству финансов, Национальному банка, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальному депозитарию Украины, госрегистраторам, Приватбанку.
Судебные хроники
Из четырех представленных ранее Боголюбовым в Хозсуд г. Киева исков три
В соответствии с так называемым «антиколомойским» законом, если суд отменит решение НБУ о выводе банка с рынка, такое финучреждение не может быть возвращено экс-собственникам, однако они в судебном порядке могут претендовать на компенсацию от государства. Основную роль в соответствующем процессе должен играть специальный субъект — «международно признанная аудиторская фирма», которая после анализа финансового состояния банка должна подтвердить размер ущерба, если таковой был причинен владельцам выведенного с рынка банка.
Ранее НБУ заявлял, что компания Kroll провела forensic audit Приватбанка, который подтвердил подозрения НБУ относительно возможного нанесения ущерба банку перед национализацией на $5,5 млрд.
В июне текущего года Приватбанк заявлял, что Высокий суд Лондона назначил рассмотрение по существу его иска против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 1 марта 2022 года.
«Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина Коломойского остается в силе и будет оставаться таковым до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела. Банк уверен, что в конце концов ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске, которая сейчас составляет более $3 млрд (включая проценты)», — говорилось в тогдашнем заявлении национализированного банка.
Напомним
- Уставный капитал Приватбанка — 206,06 млрд грн.
- 100% акций банка принадлежат государству в лице Кабинета Министров.
- Перед национализацией уставный капитал Приватбанка составлял 21,26 млрд грн. После признания банка неплатежеспособным в декабре 2016 года в ходе его национализации была проведена так называемая процедура bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка), в которую попали средства вкладчиков и инвесторов в целом на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал Приватбанка.
- После завершения этой операции Минфин выкупил Приватбанк у ФГВФЛ за 1 грн и в конце концов «влил в банк» 155 млрд грн (дополнительный выпуск акций на эту сумму были оплачены гособлигациями).