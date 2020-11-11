Amazon грозит рекордный штраф из-за нечестной конкуренции

Еврокомиссия сегодня направила Amazon официальный список претензий, связанных с нарушением антимонопольного законодательства ЕС. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Amazon грозит рекордный штраф из-за нечестной конкуренции
Фото: safir.ua

Как пишет WSJ, онлайн-гиганту может грозить штраф в размере $28 млрд.

Претензии

Претензии касаются использования Amazon информации, которую она собирает на своей платформе касательно сделок сторонних продавцов.

Дело в том, что компания выступает одновременно и оператором платформы и продавцом на ней же, а использование информации о сделках конкурентов дает Amazon большое преимущество.

Претензии касаются работы компании на крупнейших для нее европейских рынках Франции и Германии.

Также ЕК объявила о начале второго антимонопольного расследования, направленного на возможное предоставление платформой преференций собственным предложениям и продавцам, которые пользуются услугами компании по логистике и доставке товаров.

Новое расследование касается Европейской экономической зоны, за исключением Италии, где в прошлом году было запущено аналогичное дело.

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