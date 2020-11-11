Верховный Суд вернул ПриватБанку право требования к Коломойскому на 7,5 млрд грн

Ранее Верховный Суд не стал применять "антиколомойский" закон по делу ПриватБанка.

Верховный Суд вернул ПриватБанку право требования к Коломойскому на 7,5 млрд грн
Фото: стопкадр видео

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил постановление, которое не признавало кредиторских требований банка к должникам на общую сумму 7,5 млрд грн.

Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает Finbalance.

"16.10.2020 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил постановление Северного апелляционного хозсуда от 04.11.2019 года (дело №910 / 12787/17), которым был удовлетворен иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к ПриватБанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признаны недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между ПриватБанком и другими ответчиками в 2006-2016 гг.", - говорится в сообщении.

Верховный Суд оставил в силе решение Хозяйственного суда г. Киева от 24.10.2018 года, которым ООО "Тех-Трейд-Инвест" было отказано в удовлетворении указанного иска.

Таким образом, Верховный Суд вернул ПриватБанку права кредитного требования на сумму почти 7,5 млрд грн.

По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Ранее Верховный Суд не стал применять "антиколомойский" закон по делу ПриватБанка.

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