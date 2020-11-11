ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет почти 8 миллиардов

Министерство финансов на аукционах 3 ноября привлекло в бюджет 7,87 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах. Об этом говорится в данных Министерства.

ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет почти 8 миллиардов
Фото: 24tv.ua

Что предлагали инвестору

Минфин предложил инвесторам три выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 2 года и долларовые ценные бумаги со сроком погашения 3 февраля 2022.

Доходность облигаций

Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ составила 9% (+100 б.п.). Это позволило удовлетворить все три заявки и привлечь в бюджет всего — 5,281 мрд грн.

На годовые ОВГЗ было подано 15 заявок под ставки от 10,3% до 11,25%, из которых Минфин удовлетворил 10 из средневзвешенной доходностью 10,42% (+12 б.п.). От их продажи в бюджет привлечено 281,2 млн грн.

На 2-летние гривневые бумаги было подано 5 заявок под 11,5%, однако Минфин отклонил их все. Поэтому средневзвешенная доходность по этим бумагам составила 0%.

В то же время средневзвешенная доходность долларовых ОВГЗ составила 3,62% (+12 б.п.). От их продажи получено $82,36 млн.

Сколько привлекли в бюджет

По итогам аукционов в бюджет привлечено 7 млрд 877 млн ??765 тыс. 363,69 грн.

Напомним

  • 3 ноября Минфин привлек в бюджет 1,955 млрд грн от размещения ОВГЗ в гривне.
  • Минфин по результатам размещения ОВГЗ 27 октября 2020 привлек в государственный бюджет 395,6 млн грн. Это существенно меньше, чем на предыдущем аукционе (7,154 млрд грн).
  • Национальный банк обсуждает с Министерством финансов свое участие на вторичном рынке ОВГЗ. Одна из целей — поддержание ликвидности.
  • Также сообщалось, что Нацбанк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.

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