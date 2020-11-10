Столичные пограничники изъяли авиаприборы к вертолету “Ми-8” (фото)

Столичные пограничники изъяли авиаприборы к вертолету &ldquo;Ми-8&rdquo; (фото)

В грузовом самолете пограничники обнаружили авиаприборы к вертолету “Ми-8”. Товары двойного назначения обнаружили при проверке грузового рейса “Кабул – Тбилиси – Гостомель”.

Об этом KV стало известно из сообщения Госпогранслужбы Украины. 

Так, во время мероприятий по проверке грузового рейса “Кабул – Тбилиси – Гостомель” были найдены ящики с двумя блоками авиапилота, предварительно к “Ми-8” (МТ, МТВ) и комбинированный агрегат управления “КАБ-30В”. Сообщается, что найденные приборы, скорее всего, являются товарами двойного назначения.

Отмечается что мероприятия по проверке и изъятию товаров были проведены сотрудниками оперативных подразделений Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” Госпогранслужбы совместно с представителями “Укрспецэкспорта”, сотрудниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, авиакомпании “Авиалинии Антонова” и работниками таможни в пункте пропуска “Гостомель”.

Сейчас найденные авиаприборы изъяты сотрудниками СБУ. Принимается решение о внесении сведений в ЕРДР по ст. 333 УК “Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю”.

Фото: Госпогранслужба Украины 


Сергей Албул, КиевВласть

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