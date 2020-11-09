Объем финансового лизинга сократился за 9 месяцев на 50% — Ассоциация лизингодателей

Украинские банки заключили течение 9 месяцев 2020 года сделки финансового лизинга на сумму 3,8 млрд грн. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации лизингодателей Украины.

Объем финансового лизинга сократился за 9 месяцев на 50% — Ассоциация лизингодателей
Фото: finbalance.com.ua

Динамика портфеля лизинговых сделок

В третьем квартале прирост стоимости новых лизинговых сделок банков составил 2 млрд грн, что является самым высоким показателем в этом году. Динамика предоставления лизинговых услуг стала восходящей, что указывает на оживление рынка.

Портфель лизинговых сделок банков вырос на 1% в течение отчетного периода при общей стоимости 10,1 млрд грн.

Такой рост портфеля можно считать индикатором изменения динамики рынка в сторону положительной.

Структура лизинговых сделок

Доля юридических лиц в новых лизинговых сделках с банками составляла 79%, тогда как доля физических лиц равна 21%. В портфелях же доля корпоративного сегмента осталась неизменной на уровне 89%.

Кто оказывал услугу

Финансовый лизинг в этот период 2020 года оказывали 15 отечественных банков. Доля трех активных банков несколько уменьшилась, но остается на высоком уровне - 69% от общей стоимости сделок.

Первое полугодие

Объем сделок лизинга в первом полугодии 2020 года составил 8,39 млрд грн, что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне 2019 года лизинговых сделок в Украине было заключено на сумму 17,6 млрд грн.

За весь прошлый год сумма договоров возросла на 18% по сравнению с 2018 годом - до 26 млрд грн.

Что известно об Ассоциации лизингодателей Украины

Это добровольное объединение профессиональных участников рынка лизинга, созданное в 2005 году. С этого же года Ассоциация входит в состав конфедерации LEASEUROPE со штаб-квартирой в Брюсселе, которая объединяет ассоциации 32 европейских стран.

В состав Украинского объединения лизингодателей входят участники, которые генерируют более 80% сделок от всеукраинского объема нового бизнеса лизинговой отрасли. В 2019 году Ассоциация стала грантополучателем проекта USAID/FST.

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