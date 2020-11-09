Банки, подключенные к BankID, охватывают 87% рынка платежных карт

Банки, которые подключены к системе BankID НБУ, составляют долю 87% рынка платежных карт. Об этом сообщила пресс-служба НБУ по итогам онлайн-встречи с банками касательно будущего развития системы BankID НБУ.

Банки, подключенные к BankID, охватывают 87% рынка платежных карт
Фото: rbc.ua

Статистика

Сейчас система насчитывает 49 абонентов: это 22 банка и 27 других учреждений.

За девять месяцев 2020 в системе BankID зафиксировано почти 4,2 млн успешных идентификаций. Наибольшее количество из них прошло в сентябре — более 830 тысяч.

За последние два месяца в качестве абонента-идентификатора к системе присоединилось два новых банка: Правэкс Банк и Банк «Глобус».

После того как к BankID присоединится еще ряд банков, которые сейчас находятся на стадии тестирования, использовать его возможности сможет почти каждый украинец, имеющий банковский счет, говорят в Нацбанке.

Спрос среди коммерческих пользователей

Как утверждают в НБУ, система BankID пользуется спросом и среди коммерческих поставщиков услуг.

Если раньше в этой роли к системе подключались преимущественно финансовые компании, то сейчас Национальный банк получает заявки на подключение от компаний из других сегментов — страховые компании, телеком-операторы, бюро кредитных историй.

Безопасность и функциональность BankID

Нацбанк уделяет особое внимание тому, чтобы система BankID была безопасной и функциональной для конечного пользователя.

С этой целью обновили дизайн технической страницы системы, адаптировали ее мобильную версию для использования смартфонами и добавили отдельный режим для людей с нарушениями зрения и слуха.

Что такое BankID

BankID — это система Национального банка, которая обеспечивает электронную дистанционную идентификацию физлиц. С ее помощью пользователи могут легко и безопасно получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.

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