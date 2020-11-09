На этой неделе НБУ купил на межбанке $41 миллион. Впервые с середины сентября

Нацбанк со 2 по 6 ноября продал на межбанке $70 млн и приобрел $41 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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При этом Нацбанк вернулся к покупке на межбанковском валютном рынке впервые с середины сентября.

Нацбанк на межбанке

Регулятор купил $41 млн в рамках интервенций по единому курсу и аналогично продал $50 млн. Еще $20 млн продал с выбором лучшей цены купли-продажи.

Всего с начала года Нацбанк купил в резервы $4,55 млрд, продал – $3,80 млрд.