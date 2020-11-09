На этой неделе НБУ купил на межбанке $41 миллион. Впервые с середины сентября

Нацбанк со 2 по 6 ноября продал на межбанке $70 млн и приобрел $41 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

На этой неделе НБУ купил на межбанке $41 миллион. Впервые с середины сентября
Фото: 112.ua

При этом Нацбанк вернулся к покупке на межбанковском валютном рынке впервые с середины сентября.

Нацбанк на межбанке

Регулятор купил $41 млн в рамках интервенций по единому курсу и аналогично продал $50 млн. Еще $20 млн продал с выбором лучшей цены купли-продажи.

Всего с начала года Нацбанк купил в резервы $4,55 млрд, продал – $3,80 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%
Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФМеждународная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше ломаВ октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
Верховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работеВерховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работе
Минюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должниковМинюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должников
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль: "За годы независимости в Украине исчезло более 5 миллионов гектаров земли"Шмыгаль: "За годы независимости в Украине исчезло более 5 миллионов гектаров земли"
Суммарный госдолг еврозоны впервые превысит 100% ВВПСуммарный госдолг еврозоны впервые превысит 100% ВВП
Безос продал миллион акций Amazon на $3 миллиардаБезос продал миллион акций Amazon на $3 миллиарда
Фонд гарантирования продал активы банков на 47 миллионовФонд гарантирования продал активы банков на 47 миллионов
В Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCardВ Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCard
Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил $211 миллионовДефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил $211 миллионов
Чиновник ФГВФЛ нанес ущерб банку Капитал на 19 миллионовЧиновник ФГВФЛ нанес ущерб банку Капитал на 19 миллионов
Нацбанк за неделю продал на рынке $147,5 миллионаНацбанк за неделю продал на рынке $147,5 миллиона
На этой неделе НБУ предоставил рефинанс пяти банкамНа этой неделе НБУ предоставил рефинанс пяти банкам
Суд отказал Приватбанку в приостановлении выплат $350 миллионов СуркисамСуд отказал Приватбанку в приостановлении выплат $350 миллионов Суркисам
Последние новости
Подгружаем последние новости