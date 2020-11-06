Состояние десяти самых богатых людей мира выросло на $33 млрд после выборов в США

Совокупное состояние 10 богатейших людей планеты после закрытия торгов на американских биржах в среду увеличилось более чем на $33 млрд, следует из рейтинга Forbes, пишет mind.ua.

Состояние десяти самых богатых людей мира выросло на $33 млрд после выборов в США
Фото: mind.ua

Топ-10

Существеннее всех вырос капитал гендиректора Amazon Джефф Безос, который возглавляет список самых богатых людей мира — на $10,5 млрд, до $190,6 млрд.

Состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга увеличились за день на $8 млрд, до $105,5 млрд (четвертое место в рейтинге).

По $4 млрд добавили соучредитель Google Ларри Пейдж ($ 77 млрд, седьмое место) и основатель Reliance Industries Мукеш Амбани ($74,1 млрд, десятое место).

Чуть меньше — соучредитель Google Сергеем Брин (+ $3,8 млрд, до $74,9 млрд) и владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно (+ $3,6 млрд, до $119,5 млрд).

Состояние соучредителя Microsoft Билла Гейтса выросло на $668 млн до $115,9 млрд.

Кто потерял

Только у троих человек из топ-10 состояние уменьшилось за последние сутки. Гендиректор Tesla Маск потерял $547 млн, основатель Oracle Ларри Эллисон — $379 млн, глава инвесткомпании Berskhire Hathaway Уоррен Баффетт — $291 млн.

Причина роста и падения

Американский фондовый рынок в среду потерпел крупнейшее послевыборное ралли в истории. Индекс S&P 500 отреагировал на такой расклад ростом на 2,2% к закрытию, Dow Jones Industrial Average — на 1,3%, Nasdaq Composite — на 3,9%.

Рост вызван не столько положительными ожиданиями от победы Джо Байдена, сколько реакцией на небольшой разрыв между кандидатами.

Структура торгов свидетельствует, что рынок не верит в скорое принятие пакета господдержки на $2 трлн — в таком случае росли бы акции компаний, зависящих от общей ситуации в экономике, а вместо них инвесторы скупают бумаги техногигантов.

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