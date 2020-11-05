Вместо ракет Южмаш займется выпуском троллейбусов

Частное акционерное общество "АК "Богдан Моторс" Олега Гладковского и Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" заключили меморандум о сотрудничестве, который предусматривает объединение усилий компаний по производству пассажирских и грузовых транспортных средств.



Среди стратегических целей этого проекта - активизация развития экономики региона, загрузки производственных мощностей предприятий и создание новых рабочих мест.



В "Богдан Моторс" в рамках этого проекта намерены наладить поставки "Южмашу" высококачественных комплектующих, узлов, компонентов и деталей, а также обеспечить участие производственном процессе профильных специалистов.



В свою очередь "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" готово предоставить ресурсы в виде производственных мощностей, оборудования и подготовленную инфраструктуру.



Известно, что в Днепре в последние годы реализуются амбициозные инфраструктурные проекты по возрождению муниципального транспорта. Благодаря усилиям местных властей и децентрализации город значительно нарастил количество маршрутов общественного транспорта и закупил сотни единиц техники. Поэтому выход на предложение нового поставщика поможет не только выбрать наиболее выгодное предложение, но и создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в городской бюджет.



