На відновлення енергетики України після ракетних обстрілів знадобиться 300 мільйонів євро

Потреби у відновленні енергетичної інфраструктури України після масованих ракетних обстрілів оцінюються приблизно в 300 млн євро. Про це заявила голова Комітету з питань інтеграції країни до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з віцепрезидентом Європейської Комісії з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовичем.

На відновлення енергетики України після ракетних обстрілів знадобиться 300 мільйонів євро
Фото: informator.ua

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За її словами, потреби України включають трансформатори, комплектуючі, запасні та витратні матеріали для відновлення пошкоджених об'єктів електроенергетики; генератори, у тому числі пересувні та запаси палива до них; різні типи акумуляторів.

У разі ж критичної ситуації, за словами Климпуш-Цинцадзе, Україна б розраховувала на можливість мінімально необхідного потоку електроенергії з ЄС до української енергомережі.

Варто зазначити, що сьогодні, 15 листопада, російські військові завдали масованої ракетної атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури України. За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, через влучання ситуація з енергосистемою є критичною.





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