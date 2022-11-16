На відновлення енергетики України після ракетних обстрілів знадобиться 300 мільйонів євро
Потреби у відновленні енергетичної інфраструктури України після масованих ракетних обстрілів оцінюються приблизно в 300 млн євро. Про це
Деталі
За її словами, потреби України включають трансформатори, комплектуючі, запасні та витратні матеріали для відновлення пошкоджених об'єктів електроенергетики; генератори, у тому числі пересувні та запаси палива до них; різні типи акумуляторів.
У разі ж критичної ситуації, за словами Климпуш-Цинцадзе, Україна б розраховувала на можливість мінімально необхідного потоку електроенергії з ЄС до української енергомережі.
Варто зазначити, що сьогодні, 15 листопада, російські військові завдали масованої ракетної атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури України. За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, через влучання ситуація з енергосистемою є критичною.