Індекси на азійських ринках впали на тлі новини про падіння ракети в Польщі

Акції на азійських ринках впали, а долар виріс у середу на тлі вибуху у Польщі, який, за словами української і польської влади, був викликаний ракетою російського виробництва. Про це пише Reuters.

Фото: pixabay.com

Акції

Занепокоєння з приводу потенційного посилення геополітичної напруженості викликало падіння на 1% індексу акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI.

Австралійські акції впали на 0,4%, а японський фондовий індекс Nikkei знизився на 0,1%.

Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,1%, а китайський CSI 300 впав на 0,4%.

«Проблеми в секторі нерухомості вплинули на ринки, оскільки в жовтні ціни на нове житло в Китаї падали найшвидшими темпами за останні сім років, що було викликано обмеженнями, пов'язаними з COVID-19, і загальногалузевими проблемами», — пише Reuters.

На початку торгів ф'ючерси на загальноєвропейський фондовий індекс Euro Stoxx 50 втратили 0,9%, ф'ючерси на німецький індекс DAX знизилися на 1%, а ф'ючерси на FTSE впали на 0,5%.

Польща, член НАТО, заявила в середу, що російська ракета вбила двох людей на сході Польщі поблизу України, і викликала посла Росії у Варшаві для пояснень після того, як Москва заперечила свою причетність.

«Це перервало набагато більш конструктивний тон на ринках за останні три-чотири дні», — сказав Двайфор Еванс, глава макростратегії Азіатсько-Тихоокеанського регіону в State Street Global Markets.

Валюта

Долар США зріс на 0,63% щодо єни.

Стерлінг втратив 0,32%, в той час, як чутливий до ризику австралійський долар ослаб на 0,34%. Котируваня євро не змінились.

Нафта

Американська нафта подешевшала на 0,74% до $86,29 за барель. Ціни на нафту виросли у вівторок після новин про те, що поставки нафти в Угорщину по нафтопроводу «Дружба» були тимчасово припинені через падіння тиску.

Золото

Золото трохи знизилося в ціні, спотова ціна на золото становила $1778,17 за унцію.