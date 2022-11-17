Дві українські АЕС постраждали внаслідок масованої ракетної атаки

Внаслідок масованих обстрілів російськими військами території України 15 листопада, Хмельницька атомна електростанція учора втратила повний доступ до електромережі, перейшовши на дизельні генератори для резервного живлення. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

Внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури, що спричинило руйнування чотирьох діючих ліній електропередач, о 18.35 15 листопада ХАЕС втратила доступ до електромережі, два реактори станції було зупинено. Це, у свою чергу, стало причиною зупинення подачі електроенергії підприємствам та у домівки мешканців.

Відновити живлення через дві резервні лінії вдалося більше, ніж через дев’ять годин. Як повідомляє МАГАТЕ, після цього одна з ліній знову була втрачена на майже сім годин.

Ще одна АЕС, яка також розташована на заході України — Рівненська — вчора вдень втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ, інформує ZN.ua .

«У результаті станція знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився. О 04:00 ранку було збільшено потужність ще одного з енергоблоків, аби продовжити подачу електроенергії в українську мережу», — йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

В Агентстві занепокоєні тривожною ситуацією з безпекою ядерних об’єктів України.

«Вчорашня втрата електроенергії чітко демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, підвищуючи ризик ядерної аварії», — підкреслив Гроссі.