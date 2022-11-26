Тарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресора

Через ракетні атаки ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури половина енергосистеми України вражена обстрілами і потребує відновлення. Усе це, звісно, потребуватиме, велетенських коштів. Частково витрати покриватимуть за рахунок підвищення вартості електроенергії. Але для населення тарифи на неї залишаться незмінними.

На цьому наголосив генеральний директор компанії YASNO, яка постачає електроенергію для киян, Сергій Коваленко.

Вартість збитків, завданих російським агресором об'єктам енергетичної інфраструктури, становить за різними оцінками від 70 до понад сотні мільярдів гривень. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, розмір збитку становить сотні мільйонів доларів. Наразі ніхто точної суми не називає (та й зараз неможливо оцінити весь обсяг руйнувань). Достеменно відомо: це потребуватиме колосальних затрат. Але цю проблему вирішуватимуть не за рахунок пересічних українців. Принаймні, не зараз.

За словами Коваленка будь-які розмови про підвищення тарифів на електроенергію для населення є фейком, який поширюється в Мережі ворогами. Принаймні до закінчення опалювального сезону, тобто до 31 березня 2023 року, ніхто тарифів не чіпатиме.

"Поширення інформації про зміну тарифу на електроенергію для населення є свідомим фейком та частиною інформаційних атак ворога. Ціни для населення залишаються незмінними відповідно до постанови Кабміну", - наголосив Коваленко.

Таким чином, до 31 березня 2023 року тариф на електроенергію для населення становитиме:

1,44 грн/кВт-год - за обсягу споживання до 250 кВт-год;

1,68 грн/кВт-год -за обсягу споживання понад 250 кВт-год.

Водночас, тарифи на електроенергію для бізнесу можуть змінюватись. Вони залежать від ринкових коливань її вартості. І звісно, якщо бізнесу доведеться платити за електроенергію більше, то й вартість його продукції також зростатиме. Отже українцям прямо чи опосередковано все одно доведеться платити за підвищеним тарифом.

Нагадаємо, стало відомо, куди буде націлена нова ракетна атака агресора. Про це розповів директор ДПЕК Дмитро Сахарук.