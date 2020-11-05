СБУ раскрыла хищение 450 тысяч на ремонте железнодорожного моста через Десну

Для вывода средств в тень и их обналичивания участники схемы использовали подконтрольное предприятие с признаками фиктивности.

Служба безопасности Украины в Черниговской области раскрыла хищение почти 450 тыс грн государственных средств на ремонте железнодорожного моста.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Черниговской области.

"Служба безопасности Украины разоблачила в Черниговской области схему хищения государственных средств, выделенных на восстановление железнодорожного моста через реку Десна", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что представители АО "Укрзализныця" заключили договор с коммерческой структурой на проведение капремонта объекта транспортной инфраструктуры. Чтобы присвоить часть этих денег, руководитель фирмы-подрядчика искусственно завысил объемы работ и расходных материалов. Для этого фигуранты внесли недостоверные сведения в отчетную документацию.

"Установлено, что для вывода средств в тень и их обналичивания участники схемы использовали подконтрольное предприятие с признаками фиктивности. По результатам строительно-технической и экономической экспертиз сделка нанесла государству ущерб почти 450 тысяч гривен", - добавили в СБУ .

Руководителю фирмы-подрядчика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Сейчас суд избирает ему меру пресечения.

Напомним, в сентябре Служба безопасности Украины разоблачила руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках. Через фирму-прокладку расхитили более 4 миллионов гривен. Сообщается, что топ-чиновники УЗ спрятали часть "выручки" в холодильник вместе с доказательствами коррупционной схемы.