Цена биткоина обновила двухлетний максимум на фоне выборов президента США

В четверг, 5 ноября, биткоин обновил двухлетний максимум стоимости. Цена криптовалюты на бирже Binance поднималась до $14 381, впервые с января 2018 года. Об этом пишет РБК.

Торги на бирже

Сейчас актив торгуется на уровне в $14 306, за прошедшие сутки BTC подорожал на 4%. Новая волна роста монеты началась вчера днем, после завершения выборов президента США .

Драйверы роста

Новый скачок биткоина совпал с президентскими выборами в США . В прошлый раз ситуация была такой же: в ноябре 2016-го курс биткоин устремился вверх и с $700 криптовалюта в итоге подорожала до $20 тыс. к середине декабря 2017-го, после чего случился резкий обвал.

Кроме того, на нынешний рост биткоина повлияло недавнее решение международной платежной системы PayPal, которая разрешила пользователям в США продавать и покупать криптовалюту.

Предыстория

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта упала на 32% – до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5% по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как «черный понедельник».