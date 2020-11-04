Фонд гарантирования продал активы банков на 47 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе реализовал активы шести неплатежеспособных банков на 47,4 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Что продавал Фонд

На 38,32 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам

На 5,2 млн грн — по реализации основных средств банков.

Кроме того, 3,89 млн грн получено от продажи дебиторской задолженности перед банками.

Активы каких банков реализовали

ВТБ Банк на сумму 37,16 млн грн;

Финансовая инициатива на сумму 5,38 млн грн;

Укркоммунбанк на сумму 2,02 млн грн;

Дельта Банк на сумму 1,59 млн грн;

Родовид Банк на сумму 0,72 млн грн;

Диамантбанк на сумму 0,54 млн грн.

Напомним

На аукционе 28 октября ФГВФЛ продал пул активов ВТБ Банка, Порто, Родовид Банка и банка Финансовая инициатива, в который вошли права требования на 5,48 млрд грн, всего за 42 млн грн (дисконт 99%).