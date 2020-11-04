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2020-11-04
Фонд гарантирования продал активы банков на 47 миллионов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе реализовал активы шести неплатежеспособных банков на 47,4 млн грн. Об этом
Фото: mind.ua
Что продавал Фонд
- На 38,32 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам
- На 5,2 млн грн — по реализации основных средств банков.
- Кроме того, 3,89 млн грн получено от продажи дебиторской задолженности перед банками.
Активы каких банков реализовали
- ВТБ Банк на сумму 37,16 млн грн;
- Финансовая инициатива на сумму 5,38 млн грн;
- Укркоммунбанк на сумму 2,02 млн грн;
- Дельта Банк на сумму 1,59 млн грн;
- Родовид Банк на сумму 0,72 млн грн;
- Диамантбанк на сумму 0,54 млн грн.
Напомним
На аукционе 28 октября ФГВФЛ продал пул активов ВТБ Банка, Порто, Родовид Банка и банка Финансовая инициатива, в который вошли права требования на 5,48 млрд грн, всего за 42 млн грн (дисконт 99%).