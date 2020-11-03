Турция сокращает экспорт стали

За январь-сентябрь 2020 года металлургические предприятия Турции выплавили 25,9 млн. тонн стали. Рост объёмов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 2,6%. Загрузка производственных мощностей в сентябре составила 78,2%, а за 9 месяцев - 69,8%, говорится в материалах турецкой ассоциации сталепроизводителей TCUD.



Стальной экспорт за три квартала составил 15 млн. тонн, в денежном выражении - $10,4 млрд. Снижение показателей в годовом сопоставлении - 9,1% и 14,7% соответственно. Импорт увеличился на 8,9% до 10 млн. тонн, в стоимостном эквиваленте - сократился на 4,9% до $7,2 млрд.



В течение сентября металлурги Турции произвели 3,2 млн. тонн стали - на 18% больше в годовом соотношении. Стальной продукции было экспортировано 1,9 млн. тонн (+0,8%) на сумму $1,3 млрд. (-3,9%). Импорт составил 1,2 млн. тонн (+10,1%) на сумму $881 млн. (-3%).



Сентябрьское потребление готового проката увеличилось на 27,7% до 2,8 млн. тонн, по итогам трёх кварталов - на 14,9% до 21,9 млн. тонн.