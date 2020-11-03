Турция сокращает экспорт стали

Турция сокращает экспорт стали

За январь-сентябрь 2020 года металлургические предприятия Турции выплавили 25,9 млн. тонн стали. Рост объёмов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 2,6%. Загрузка производственных мощностей в сентябре составила 78,2%, а за 9 месяцев - 69,8%, говорится в материалах турецкой ассоциации сталепроизводителей TCUD.

Стальной экспорт за три квартала составил 15 млн. тонн, в денежном выражении - $10,4 млрд. Снижение показателей в годовом сопоставлении - 9,1% и 14,7% соответственно. Импорт увеличился на 8,9% до 10 млн. тонн, в стоимостном эквиваленте - сократился на 4,9% до $7,2 млрд.

В течение сентября металлурги Турции произвели 3,2 млн. тонн стали - на 18% больше в годовом соотношении. Стальной продукции было экспортировано 1,9 млн. тонн (+0,8%) на сумму $1,3 млрд. (-3,9%). Импорт составил 1,2 млн. тонн (+10,1%) на сумму $881 млн. (-3%).

Сентябрьское потребление готового проката увеличилось на 27,7% до 2,8 млн. тонн, по итогам трёх кварталов - на 14,9% до 21,9 млн. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автогаз на заправках продолжает дорожатьАвтогаз на заправках продолжает дорожать
Цены на топливо в Украине растут ежедневноЦены на топливо в Украине растут ежедневно
Приватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиардаПриватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиарда
Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Блок рекламы


Похожие новости
Металлоинвеста увеличил выплавку стали на 3,1%Металлоинвеста увеличил выплавку стали на 3,1%
ЕС пересмотрит импортные пошлины для электротехнической стали из 5 странЕС пересмотрит импортные пошлины для электротехнической стали из 5 стран
Япония сокращает экспорт сталиЯпония сокращает экспорт стали
В США упала потребность в импортной сталиВ США упала потребность в импортной стали
В Китае рассчитывают, что потребление стали вырастет на 5%В Китае рассчитывают, что потребление стали вырастет на 5%
Китай сокращает экспорт нержавейкиКитай сокращает экспорт нержавейки
В Украине стали жечь меньше угляВ Украине стали жечь меньше угля
Индия снизила экспорт стали с учетом усиления внутреннего спросаИндия снизила экспорт стали с учетом усиления внутреннего спроса
Nucor планирует удвоить поставки стали для автопромаNucor планирует удвоить поставки стали для автопрома
Украина потеряла позиции в мировом рейтинге производителей сталиУкраина потеряла позиции в мировом рейтинге производителей стали
Последние новости
Подгружаем последние новости