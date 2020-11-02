Нацбанк позаботился об эффективности платежной инфраструктуры

Национальный банк разработал методические рекомендации по управлению операционным риском и обеспечению хранения информации о клиентах объектами платежной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк позаботился об эффективности платежной инфраструктуры
Фото: ukrinform.ua

Цель документа

Данный документ был разработан с целью:

  • повышения надежности платежных систем;
  • обеспечения планового уровня функционирования платежной инфраструктуры;
  • оперативного выявление киберугроз, кибератак, киберинцидентив и определения их последствий;
  • минимизации влияния и установления времени восстановления осуществления и предоставления критических услуг и операций;
  • обеспечение надежности хранения информации о клиентах и защиты интересов пользователей.

Ключевые принципы

Методические рекомендации предусматривают ключевые принципы деятельности платежной инфраструктуры, среди которых:

  • четкие и прозрачные механизмы управления;
  • надежная структура управления рисками;
  • окончательность расчетов;
  • регламентированность процедур, направленных на выявление угроз, уменьшение их влияния и оперативное восстановление деятельности;
  • выявление, мониторинг и управление рисками в экосистеме платежной инфраструктуры.

Национальный банк рекомендует соблюдать нормы данного документа всем объектам платежной инфраструктуры, а также Центральному депозитарию ценных бумаг, системам расчетов в ценных бумагах, центральным контрагентам и торговым репозиториям.

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