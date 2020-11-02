Нацбанк позаботился об эффективности платежной инфраструктуры

Национальный банк разработал методические рекомендации по управлению операционным риском и обеспечению хранения информации о клиентах объектами платежной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Цель документа

Данный документ был разработан с целью:

повышения надежности платежных систем;

обеспечения планового уровня функционирования платежной инфраструктуры;

оперативного выявление киберугроз, кибератак, киберинцидентив и определения их последствий;

минимизации влияния и установления времени восстановления осуществления и предоставления критических услуг и операций;

обеспечение надежности хранения информации о клиентах и защиты интересов пользователей.

Ключевые принципы

Методические рекомендации предусматривают ключевые принципы деятельности платежной инфраструктуры, среди которых:

четкие и прозрачные механизмы управления;

надежная структура управления рисками;

окончательность расчетов;

регламентированность процедур, направленных на выявление угроз, уменьшение их влияния и оперативное восстановление деятельности;

выявление, мониторинг и управление рисками в экосистеме платежной инфраструктуры.

Национальный банк рекомендует соблюдать нормы данного документа всем объектам платежной инфраструктуры, а также Центральному депозитарию ценных бумаг, системам расчетов в ценных бумагах, центральным контрагентам и торговым репозиториям.