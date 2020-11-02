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2020-11-02
Нацбанк позаботился об эффективности платежной инфраструктуры
Национальный банк разработал методические рекомендации по управлению операционным риском и обеспечению хранения информации о клиентах объектами платежной инфраструктуры. Об этом
Фото: ukrinform.ua
Цель документа
Данный документ был разработан с целью:
- повышения надежности платежных систем;
- обеспечения планового уровня функционирования платежной инфраструктуры;
- оперативного выявление киберугроз, кибератак, киберинцидентив и определения их последствий;
- минимизации влияния и установления времени восстановления осуществления и предоставления критических услуг и операций;
- обеспечение надежности хранения информации о клиентах и защиты интересов пользователей.
Ключевые принципы
Методические рекомендации предусматривают ключевые принципы деятельности платежной инфраструктуры, среди которых:
- четкие и прозрачные механизмы управления;
- надежная структура управления рисками;
- окончательность расчетов;
- регламентированность процедур, направленных на выявление угроз, уменьшение их влияния и оперативное восстановление деятельности;
- выявление, мониторинг и управление рисками в экосистеме платежной инфраструктуры.
Национальный банк рекомендует соблюдать нормы данного документа всем объектам платежной инфраструктуры, а также Центральному депозитарию ценных бумаг, системам расчетов в ценных бумагах, центральным контрагентам и торговым репозиториям.