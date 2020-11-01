Monobank запустил бесплатное тестирование на коронавирус

Monobank предложил своим клиентам уникальную услугу. Теперь владельцам премиальных карт IRON и Platinum не стоит переживать о самоизоляции после прибытия из-за границы, так как сделать бесплатный тест они смогут прямо в аэропорту, за счет финучреждения.

Напомним, что после прибытия в Украину из стран "красной" зоны необходимо зарегистрироваться в приложении "Дія" и пройти 2-недельный карантин, либо же сдать тест на коронавирус за свой счет. Однако, Monobank позаботился о своих клиентах и дал возможность им бесплатно сдать ПЦР на коронавирус в аэропорту "Борисполь" по прилету в Украину.

Владельцы премиальных карт, прибывшие в Украину, должны сразу после прохождения паспортного контроля на втором этаже терминала D изъявить желание сдать тест. Сотруднику достаточно предъявить сотруднику соответствующую карточку Monobank, и уже через несколько часов результаты теста будут готовы. Они придут на электронную почту и переведутся в приложение "Дій Вдома".

Сдать тест на СOVID-19 можно и перед вылетом из Украины, если страна прибытия это требует. Для этого необходимо оформить запрос на тестирование на третьем этаже терминала D напротив стойки № 48 Fast Line, предъявив посадочный билет и карточку Monobank.

Данная услуга значительно экономит время и деньги украинцев. Если идти сдавать тест в частную лабораторию, то придется заплатить не менее 900 гривен, а ждать результатов нужно будет не менее суток.

В октябре Monobank предложил украинцам еще одно нововведение. С 1 октября все клиенты, кто будет отправлять и получать посылки, рассчитываясь карточкой Monobank, получат пятнадцатипроцентный кэшбек на карту.

Напомним, какие еще важные опции появились в мобильном Monobank с конца сентября.