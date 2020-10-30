First Quantum успешно нарастила выпуск меди

First Quantum успешно нарастила выпуск меди

Горнопромышленная компания First Quantum сообщила о прибыли в размере 64 млн долл. (0,09 долл.) по итогам третьего квартала. Операционный денежный поток составил у компании в отчетном периоде 452 млн долл. (0,66 долл. на акцию).

Цена реализации меди составила у компании по итогам квартала 2,64 долл. за фунт, на 6% больше, чем в таком же периоде годом ранее.

Производство меди First Quantum составило в отчетном периоде 211,396 тыс. т, на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2019 г., - благодаря рекордным объемам производства на рудниках Sentinel и Cobre Panama, который вернулся к штатному функционированию в третьем квартале.

Издержки (общие) составили 1,48 долл. на фунт добытой меди, на 0,38 долл. меньше, чем в таком же периоде 2019 г.

МинПром по материалам МеталлТорг

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