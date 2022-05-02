Мировая поддержка: почти 6 млрд грн гуманитарной помощи для украинской медицины

Мировое сообщество поддерживает нашу медицинскую систему гуманитарной помощью. За время полномасштабных военных действий Украина получила 4?485 тонн гуманитарных грузов на общую сумму 5?963 млрд грн. Об этом заявили в Минздраве Украины.

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«Украинских врачей поддерживает едва ли не весь цивилизованный мир. Каждый день наши склады пополняются новыми гуманитарными грузами от дружественных стран», — сообщают в министерстве.

Среди них: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция,Дания, Эстония, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Германия, Польша , Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония, Израиль, Индия, Ирландия, Испания , Италия и многие другие.

Кроме того, многие медикаменты, расходные материалы и оборудование поступают от международных и благотворительных организаций. Украинские медучреждения активно поддерживают украинский и международный бизнес.

В Минздраве добавляют, что медицинскую гуманитарную помощь уже распределили для обеспечения бесперебойного функционирования украинских больниц.