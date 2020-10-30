Vale продала первую партию руды, используя блокчейн

Vale продала первую партию руды, используя блокчейн

Vale, одна из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, завершила свою первую продажу железной руды с использованием технологии блокчейн с Nanjing Iron & Steel Group International Trade Co., Ltd., дочерней компанией Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. (NISCO) для груза в 176 000 тонн Brazilian Blend Fines (BRBF) с морского терминала Teluk Rubiah в Малайзии в Китай.

По словам Vale, эта сделка согласуется с ее стратегией по превращению в более инновационную и клиентоориентированную компанию за счет большей интеграции с клиентами и партнерства для разработки новых решений.

В компании назвали это событие важной вехой на пути к оцифровке процесса продаж и торговли, привнося инновации в традиционные торговые операции с большим объемом бумаги и предлагая клиентам более качественные услуги, а также предсказуемость цепочки создания стоимости стали.

Аккредитив (LC) был выпущен через платформу блокчейна Contour, а отгрузочные документы и электронный коносамент обрабатывались с помощью решения CargoDocs от essDOCS, при этом все действия выполнялись через единую платформу с интерфейсом, объединенную в Contour. Сделку также поддержали DBS Bank Ltd и Standard Chartered Bank Malaysia Berhad.

Интегрированная транзакция обеспечила сквозную безопасность и прозрачность с видимостью документации в реальном времени для всех заинтересованных сторон, резко сократив количество электронных писем и документов, которыми обмениваются стороны, и улучшив взаимодействие с пользователем благодаря доступу к единому решению для выполнения сделки.

МинПром


МинПром по материалам Steelland

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