Налоговые проверки во время войны: к кому придут в первую очередь

Украинцев ждут налоговые проверки в военное время. Подготовиться в первую очередь нужно предпринимателям в трех сферах бизнеса. Подробно о предстоящих инспекциях рассказали в Государственной налоговой службе.

Украинцев ждут налоговые проверки во время войны: к кому придут в первую очередь

Согласно украинскому законодательству, в условиях военного положения ГНС обеспечивает контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах торговли, ресторанного хозяйства и услуг.

Контроль осуществляется путем проведения фактических проверок на местах в случае возникновения необходимости в этом.

Так, в первую очередь проверяющие могут наведаться после жалоб граждан об отказе предпринимателями в проведении расчетов за приобретенные товары платежной картой. Как известно, в военное время отказ в безналичном рассчете несет за собой наказание.

Также налоговая может отреагировать на заявления о неприменение регистраторов расчетных операций при осуществлении расчетов за продажу подакцизной продукции и алкоголя в случае запрета его реализации местными властями.

В начале войны налоговая нагрузка на предпринимателей была уменьшена, но вскоре бизнесу придется вернуться к довоенному налогообложению, чтобы поддержать экономику страны.

На сегодняшний день правительство планирует ввести несколько экономических зон с разными налогами для бизнеса. Таким образом, налогообложение субъектов, расположенных в прифронтовых зонах, зонах боевых действий и мирных территориях, будет отличаться.

Напомним, какие налоговые льготы действуют в Украине до окончания военного положения.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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