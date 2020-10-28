Бизнес переходит в онлайн. Более 50 тысяч ФОПов открыто на портале «Дія»

Более 50 тысяч ФОПов открыто онлайн на портале «Дія» в 2020 году. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время совместного брифинга Минцифры с Государственной налоговой службой.

Фото: diia.gov.ua

«Минцифра плодотворно сотрудничает с Государственной налоговой службой. Вместе мы смогли запустить и перезапустить онлайн-услуги для ФОП и ООО. На сегодня в Украине доступная быстрая регистрация бизнеса — за 15 минут можно открыть ФОП на портале „Дія“, не выходя из дома. Более 50 тысяч ФОПов в 2020 году уже открыто онлайн», — сообщил Федоров.

Новые цифровые возможности для бизнеса

Бизнес активно переходит в онлайн. Год назад только 4-6% частных предпринимателей в Украине начинали онлайн. Сейчас эта цифра составляет 50%.

За пол года существования услуги создания и закрытия ФОПа онлайн ею успешно воспользовались более 130 тысяч раз. Благодаря «Дія» в 2020 было открыто более 50 тысяч ФОП.

Открыть ФОП на портале можно за 15 минут, а ООО до 30 минут.

На портале «Дія» доступна революционная услуга для регистрации ООО. Минцифры упростило процедуру — теперь вместо 88 полей в заявлении осталось только 46. Вместо 20 часов на оформление документов — только до 30 минут на подачу заявления онлайн.

Сегодня экономия благодаря регистрации бизнеса онлайн составляет 17 млн ??грн в год. Потенциально Украина может экономить до 255 млн грн в год.

Минцифра продолжает развивать проект Дія.Бизнес. На платформе уже доступно 39 видов бесплатных консультаций по любому вопросу, который касается открытия и ведения бизнеса.

Бесплатные консультации можно получить в оффлайн-центре Дія.Бизнес в Харькове и вскоре в Николаеве. Впоследствии такие центры будут открыты по всей Украине.

Напомним

22 февраля 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск платформы для бизнесменов «Дія.Бизнес».