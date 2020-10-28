В Украине обвалилось производство металлоконструкций

В Украине обвалилось производство металлоконструкций

Динамика производства основных видов металлоконструкций в Украине в январе-сентябре 2020 года снизилась на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 250,1 тыс. т.

Об этом стало известно из опубликованных Государственной службой статистики данных производства отдельных видов промпродукции за девять месяцев 2020 года.

По отдельным видам металлоконструкций за девять месяцев 2020 года была такая динамика производства:

сборные строительные конструкции из чугуна или стали – снижение на 27,1%, до 29,3 тыс. т;

башни и мачты решетчатые из черных металлов – провал сразу на 69,6%, до 2,6 тыс. т;

оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорок или креплений для шахт, выдвижные балки облицовочного крепления, трубчатые строительные леса и др. оборудование из черных металлов – снижение на 15,6%, до 33,9 тыс. т;

конструкции, изготовленные исключительно или преимущественно из листового материала, из черных металлов, другие – снижение на 8%, до 85,1 тыс. т;

водосливы, шлюзы, шлюзовые ворота, дебаркадеры, доки стационарные, конструкции для морских и речных сооружений другие, из черных металлов; конструкции другие и их части из черных металлов – снижение на 54,4%, до 63,3 тыс. т;

различные резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости для жидкостей и твердых веществ из черных металлов вместимостью более 300 л – нулевой рост, до 16 тыс. т;

металлические контейнеры для сжатого или сжиженного газа – снижение на 22,4%, до 2,1 тыс. т.

Напомним, что по итогам 2019 года производство основных видов металлоконструкций в Украине выросло на 22%, до 470,2 тыс. т. Динамика по самым крупным группам металлоконструкций в прошлом году была такой:

сборные строительные конструкции из чугуна или стали – снижение на 12,8%, до 44,9 тыс. т;

оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорок или креплений для шахт и т.д. – увеличение на 4,5%, до 78,8 тыс. т;

конструкции, изготовленные исключительно или преимущественно из листового материала, из черных металлов – увеличение на 24,4%, до 128,2 тыс. т;

водосливы, шлюзы, шлюзовые ворота, дебаркадеры, доки стационарные, конструкции для морских и речных сооружений другие, из черных металлов и др. – увеличение на 25,2%, до 179,8 тыс. т.

МинПром по материалам ГМК Центр

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