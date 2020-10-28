Из фонда борьбы с коронавирусом потратили более половины денег

На строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд гривен.

Из фонда борьбы с коронавирусом потратили более половины денег
Фото: Финансы Украины

По состоянию на 23 октября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн. Это составляет 52% от общей суммы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"На сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн, или 35%. В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн (выделено 100 млн грн), на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачено 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Минфине также заявили, что на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн. Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.

В сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн.

На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн из 2,7 млрд грн (91%).

На строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд гривен. На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых пока использовано только 6 млн гривен.

На возобновление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 165 млн грн, или 31%.

Напомним, в сентябре Кабмин принял решение об аудите Фонда борьбы с COVID-19.

В апреле в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. Сначала его объем планировался на уровне 64,7 млрд гривен. Эти средства собирались направлять на первоочередные и приоритетные меры противодействия распространению коронавируса.

Однако в июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, позволив таким образом тратить средства из коронавирусного фонда на ремонт дорог.

В июле премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров распределил все 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

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