Курс биткоина обновил годовой максимум
Курс биткоина обновил годовой максимум. Среднерыночная цена превысила $13,4 тыс., за сутки она выросла на 2,8%, а с начала месяца — на 26%. Предыдущий рекорд этого года в $13,3 тыс. был установлен 25 октября, после чего котировки BTC опускались ниже $12,9 тыс. Об этом пишет РБК.
Прогноз аналитиков
Аналитик портала NewsBTC Аяш Джиндал допускает подорожание криптовалюты до $13,5 тыс.
Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе предположил, что курс монеты может вырасти до $17 тыс. Однако прежде вероятно его снижение до $11,5 тыс.
Аналитики американского инвестбанка JPMorgan, наоборот, рекомендовали не покупать сейчас биткоин. Они пояснили, что монета перекуплена и вскоре, возможно, начнет дешеветь, так как инвесторы станут фиксировать прибыль.
Однако в долгосрочной перспективе BTC способен подорожать на 100-200%, подчеркнули в компании.
JPMorgan называют на три основные причины для роста биткоина
- Биткойн должен вырасти в 10 раз, чтобы соответствовать размеру инвестициям в золото.
- Криптовалюта имеют высокую полезность. Ими можно расплатиться, а переслать средства в биткоине займет гораздо меньше времени, чем это можно сделать с помощью физического золота.
- Миллениалы, которые со временем будут занимать большую долю среди инвесторов, более благосклонны к криптовалюте.