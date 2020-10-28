Курс биткоина обновил годовой максимум. Среднерыночная цена превысила $13,4 тыс., за сутки она выросла на 2,8%, а с начала месяца — на 26%. Предыдущий рекорд этого года в $13,3 тыс. был установлен 25 октября, после чего котировки BTC опускались ниже $12,9 тыс. Об этом пишет РБК.

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Прогноз аналитиков

Аналитик портала NewsBTC Аяш Джиндал допускает подорожание криптовалюты до $13,5 тыс.

Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе предположил, что курс монеты может вырасти до $17 тыс. Однако прежде вероятно его снижение до $11,5 тыс.

Аналитики американского инвестбанка JPMorgan, наоборот, рекомендовали не покупать сейчас биткоин. Они пояснили, что монета перекуплена и вскоре, возможно, начнет дешеветь, так как инвесторы станут фиксировать прибыль.

Однако в долгосрочной перспективе BTC способен подорожать на 100-200%, подчеркнули в компании.

JPMorgan называют на три основные причины для роста биткоина