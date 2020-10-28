Курс биткоина обновил годовой максимум

Курс биткоина обновил годовой максимум. Среднерыночная цена превысила $13,4 тыс., за сутки она выросла на 2,8%, а с начала месяца — на 26%. Предыдущий рекорд этого года в $13,3 тыс. был установлен 25 октября, после чего котировки BTC опускались ниже $12,9 тыс. Об этом пишет РБК.

Курс биткоина обновил годовой максимум
Фото: delo.ua

Прогноз аналитиков

Аналитик портала NewsBTC Аяш Джиндал допускает подорожание криптовалюты до $13,5 тыс.

Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе предположил, что курс монеты может вырасти до $17 тыс. Однако прежде вероятно его снижение до $11,5 тыс.

Аналитики американского инвестбанка JPMorgan, наоборот, рекомендовали не покупать сейчас биткоин. Они пояснили, что монета перекуплена и вскоре, возможно, начнет дешеветь, так как инвесторы станут фиксировать прибыль.

Однако в долгосрочной перспективе BTC способен подорожать на 100-200%, подчеркнули в компании.

JPMorgan называют на три основные причины для роста биткоина

  • Биткойн должен вырасти в 10 раз, чтобы соответствовать размеру инвестициям в золото.
  • Криптовалюта имеют высокую полезность. Ими можно расплатиться, а переслать средства в биткоине займет гораздо меньше времени, чем это можно сделать с помощью физического золота.
  • Миллениалы, которые со временем будут занимать большую долю среди инвесторов, более благосклонны к криптовалюте.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Блок рекламы


Похожие новости
Курс турецкой валюты впервые в истории упал ниже 8 лир за долларКурс турецкой валюты впервые в истории упал ниже 8 лир за доллар
Курс валют в Киеве: 26 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 26 октября 2020 года
JPMorgan сделал ставку на рост биткоина: что прогнозируютJPMorgan сделал ставку на рост биткоина: что прогнозируют
Курс валют в Киеве: 23 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 23 октября 2020 года
Фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны нет — ДанилишинФундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны нет — Данилишин
Курс валют в Киеве: 21 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 21 октября 2020 года
Курс биткоина приблизился к максимуму 2020 годаКурс биткоина приблизился к максимуму 2020 года
Курс валют в Киеве: 16 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 16 октября 2020 года
Регулятор обновил нормативную базу по вопросам финмониторингаРегулятор обновил нормативную базу по вопросам финмониторинга
Курс валют в Киеве: 12 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 12 октября 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости