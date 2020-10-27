Восстановления рынка меди ждут уже в 2021 году

Восстановления рынка меди ждут уже в 2021 году

По прогнозу International Copper Study Group (ICSG), в 2020 г. мировое производство меди в концентрате продолжит спад, начавшийся в прошлом году. Но в 2021 г. отрасль, наконец, покажет положительные темпы роста.

Согласно оценкам ICSG, добыча меди снизилась на 0,2% в 2019 г. и сократится на 1,5% в 2020 г. Основной причиной текущего спада является закрытие некоторых медных рудников на карантин в первой половине 2020 г., прежде всего, в Перу. Однако это будет частично компенсировано благодаря вводу в строй новых добывающих мощностей в РоSSии и ДР Конго.

В 2021 г. ICSG ожидает увеличения добычи меди на 4,5% благодаря вводу в строй трех крупных рудников. Запуск первого из них, Lone Star в США, должен состояться в конце текущего года. Kamoa Kakula в ДР Конго и Spence в Чили начнут работу уже в течение 2021 г.

Несмотря на эпидемию коронавируса и экономический кризис ICSG прогнозирует на 2020 г. увеличение производства рафинированной меди на 1,5% и сохранение этих темпов роста в 2021 г. При этом в текущем году скажется эффект низкой базы в Чили и Замбии, где в 2019 г. наблюдался спад. Новые мощности будут введены в строй, в первую очередь, в ДР Конго.

В то же время производство вторичной меди снизится в текущем году на 5,5% по сравнению с прошлым годом. В ряде регионов наблюдается дефицит медьсодержащего лома, а Китай ограничивает его импорт.

Наконец, видимое потребление рафинированной меди останется в текущем году на прошлогоднем уровне. Расширение спроса в Китае компенсирует 9%-й спад в странах остального мира. В 2021 г. ожидается рост на 1,1%.

В ближайшие два года мировой рынок меди будет примерно сбалансированным. Дефицит в 50 тыс. т в 2020 г. сменится избытком предложения в 70 тыс. т в 2021 г.

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