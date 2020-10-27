В середине октября китайские металлурги увеличили производство

В середине месяца (11-20 октября 2020 года) китайские металлургические предприятия, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,1733 млн. тонн стали за сутки.



Рост объёмов к началу месяца составил 0,14% или 3000 тонн в день, в годовом сопоставлении – 11,2%, сообщает Мysteel.



Согласно предыдущим данным China Iron and Steel Association, в первую декаду октября среднесуточная выплавка стали на предприятиях ассоциации достигла 2,1703 млн. тонн – на 0,84% меньше по сравнению с концом сентября.



По информации SteelOrbis, запасы металлопроката на складах CISA по состоянию на 20 октября составляли 13,6897 млн. тонн, что на 0,71% больше результата, зафиксированного 10 октября.

