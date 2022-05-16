В Киеве увеличили время продажи алкоголя в ресторанах и кафе

В Киеве с 16 мая разрешили продажу алкогольных изделий в общепитах с 11:00 до 22:00, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

«В городе постепенно увеличивается количество работающих ресторанов и кафе. Возвращаются горожане, активно посещающие заведения общепита. Поэтому город принял такое решение, чтобы не подталкивать предпринимателей к "черной" продаже алкоголя. Ибо на спрос всегда будет предложение», – цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.

По его словам, город заинтересован в поступлении средств в бюджет города, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса.

В то же время в магазинах Киева продажа алкоголя разрешена с 11:00 до 16:00.