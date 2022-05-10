Пенсии увеличились для украинцев: названы суммы надбавок и категории лиц

Отдельные категории граждан Украины получили повышенные пенсии в апреле.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минсоцполитики.

При этом некоторые украинцы удостоились пенсий, которые в среднем стали выше на полторы тысячи гривен. Так, говорится о семьях погибших военнослужащих.

В часности,в апреле пересчет пенсий коснулся работающих пенсионеров. Их выплаты стали выше из-за увеличения стажа работы. Однако при этом свои повышенные выплаты они получат только летом. Причем тогда им будут выплачиваться компенсации сразу за несколько месяцев.

Еще одной категориий граждан являются те, кому повысили пенсии – члены семей погибших военных. Таких в Украине насчитывается более 2,2 тысячи человек. Им значительно подняли выплаты. Согласно данным Минсоцполитики в среднем их пенсии стали выше на 1500 гривен.

Так, минимальные пенсии этой категории граждан на данный момент составляют: по 7800 гривен - на каждого из родителей и по 6100 – на каждого ребенка.

Такие же размеры и правила выплат действуют и для семей погибших добровольцев территориальной обороны. Помимо этого, украинцы, вступившие в тероборону в качестве добровольцев, наряду с участниками боевых действий, в случае получения инвалидности ,получа право на выплаты, которые предназначаются лицам с инвалидностью вследствие войны.

Они также смогут досрочно выйти на пенсию, как и участники боевых действий. Так, женщинам можно будет выйти на заслуженный отдых в 50 лет, а мужчинам – в 55. Однако для этого есть условие: их страховой стаж к моменту досрочного выхода на пенсию должен быть не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин.