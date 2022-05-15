Цены на овощи: сколько просят за них супермаркеты в середине мая
Популярные сети супермаркетов изменили цены на овощи в Украине. К середине мая стоимость самых популярных тепличных овощей, огурцов и помидоров, существенно снизилась по сравнению с ценами апреля.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен, который регулярно проводит портал minfin.
В частности, средняя цена на гладкие огурцы снизилась с 94,71 грн/кг до 78,50.
Огурцы короткоплодные подешевели со 120,98 грн/кг до 78,90.
А стоимость огурцов тепличных упала со 101,63 до 69,90 грн/кг.
Значительно подешевели и помидоры
Так, средняя цена на красные помидоры стала ниже примерно на 6,6 гривны: с 83,83 грн/кг ценники переписали на 77,25.
Розовые помидоры подешевели со 154,20 до 114,90 грн/кг.
А помидоры сливка упали в цене со 108,05 грн/кг до 97,55.
Напомним, аналитики аграрного рынка прогнозируют на осень в Украине большой дефицит овощей, а также бахчевых и некоторых садовых плодов. Все – из-за того, что южные регионы, в которых в основном выращивают эти культуры для всей страны, оказались под оккупантами.