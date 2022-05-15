Цены на овощи: сколько просят за них супермаркеты в середине мая

Популярные сети супермаркетов изменили цены на овощи в Украине. К середине мая стоимость самых популярных тепличных овощей, огурцов и помидоров, существенно снизилась по сравнению с ценами апреля.

Популярные супермаркеты изменили цены на овощи: что сколько стоит в середине мая

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен, который регулярно проводит портал minfin.

В частности, средняя цена на гладкие огурцы снизилась с 94,71 грн/кг до 78,50.

Огурцы короткоплодные подешевели со 120,98 грн/кг до 78,90.

А стоимость огурцов тепличных упала со 101,63 до 69,90 грн/кг.

Популярные супермаркеты изменили цены на овощи: что сколько стоит в середине мая

Значительно подешевели и помидоры

Так, средняя цена на красные помидоры стала ниже примерно на 6,6 гривны: с 83,83 грн/кг ценники переписали на 77,25.

Розовые помидоры подешевели со 154,20 до 114,90 грн/кг.

А помидоры сливка упали в цене со 108,05 грн/кг до 97,55.

Популярные супермаркеты изменили цены на овощи: что сколько стоит в середине мая

Напомним, аналитики аграрного рынка прогнозируют на осень в Украине большой дефицит овощей, а также бахчевых и некоторых садовых плодов. Все – из-за того, что южные регионы, в которых в основном выращивают эти культуры для всей страны, оказались под оккупантами.


Марченко Любов, Тудей

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