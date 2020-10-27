Налоговая ожидает 112 миллиардов от уплаты НДС. Уже поступило 85 миллиардов

Государственная налоговая служба планирует получить в этом году 112 млрд грн поступлений от уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом заявил глава налоговой службы Алексей Любченко, сообщает ГНС.

Ожидания

«В госбюджете на этот год сначала ожидания по НДС были на уровне 96,8 млрд грн, потом план секвестировали до 75,4 млрд грн. Затем добавили 2,2 млрд грн, из которых 2 млрд грн — на паводок. То есть стало 77,6 млрд грн. Я уверенно вижу 112 млрд грн этом году. Уже поступило 85 млрд грн НДС», — отметил Любченко.

Он добавил, что результатам 10 месяцев этого года ГНС ??практически выполнит показатели по НДС, которые были заложены в первоначальном бюджете.

«Особенно важно, что это происходит при полном и своевременном возмещении этого налога — при том, что с начала года было заявлено к возмещению 96 млрд грн, государство за это же время вернула более 104 млрд грн, полностью погасив задолженность прошлых лет», — отметил глава налоговой.

По его словам, удельный вес внутреннего НДС в ВВП в этом году планировалось 1,9%, в следующем — 2,9%. В этом году этот показатель уже ожидается на уровне почти 2,8%.

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