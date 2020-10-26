Курс турецкой валюты впервые в истории упал ниже 8 лир за доллар

Стоимость валюты Турции в ходе самого длительного с 1999 года снижения курса упала до нового исторического минимума, показывают данные Bloomberg.

Фото: tsn.ua

Что происходит с валютой

В понедельник, 26 октября, курс доллара впервые в истории превысил 8 турецких лир — к 11:30 он поднимался до 8,0677 лир.

Фондовый рынок страны тоже находится под давлением — индекс стамбульской биржи Bist 100 снизился в первые часы торгов на 2%.

Причина падения

Падение курса лиры связано с ухудшением отношений Турции с западными странами, сообщает Financial Times. Франция отозвала посла из Турции после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ислам как религия «переживает кризис во всем мире», а турецкий лидер в ответ предложил ему «проверить свою психику».

Это вызвало осуждение со стороны председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который обвинил Турцию в том, что она прибегает к «провокациям, односторонним действиям в Средиземноморье, а теперь и к оскорблениям». «Это неприемлемо», — написал он в Twitter .

На лиру также оказывает давление позиция Турции по Нагорному Карабаху. Анкара поставляла оружие и оказывала политическую поддержку вооруженным силам Азербайджана, ведущим бои с армянской армией.

Турецкая лира потеряла с начала года более 25%. После бразильского реала это худшая динамика среди валют развивающихся рынков, уточняет Bloomberg.